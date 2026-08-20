Visite du temple Pandialé de Beaufonds, Temple Pandialé de Beaufonds, Saint-Benoît

Informations pratiques

Visite du temple Pandialé de Beaufonds 19 et 20 septembre Temple Pandialé de Beaufonds La Réunion

Réservation jusqu’au jour J, 10 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, partez à la découverte du Temple Pandialé Karly de Beaufonds, l’un des plus anciens temples à La Réunion, à travers une visite riche en découvertes et en échanges. Vous pourrez en apprendre davantage sur son histoire : le temple aurait été édifié par les premiers indiens qui sont arrivés sur l’île ! L’association vous présentera aussi les différents cultes pratiqués au temple et les temps forts de l’année, dont une grande marche sur le feu chaque 1er janvier.

Tenue correcte demandée : épaules et jambes couvertes.

Temple Pandialé de Beaufonds Route du Butor 97470 Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Découvrez l’histoire du temple, son architecture et les rites pratiqués.

Ville de Saint-Benoît