Informations pratiques

Découverte de la « Boutik Chinois » de Sainte-Anne 19 et 20 septembre Boutik chinois de Sainte-Anne La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T06:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Saviez-vous qu’une célèbre “boutik chinois” existe encore à La Réunion ?

À Sainte-Anne, partez à la découverte de la Boutik Sinwa de la famille Kwan-Lam, aussi connue sous le nom de Boutique Guy Kwan-Lam.

Fondée en 1955 par Joseph Kwan-Lam, cette épicerie familiale compte aujourd’hui plus de 70 ans d’histoire. Reprise par son fils Jean-Marie en 1980, la boutique se transmet depuis plusieurs générations et continue de faire vivre l’histoire et les traditions de la famille.

Située au 73-87 Chemin Gallias, à Sainte-Anne / Saint-Benoît, le long de la RN2, la boutique est bien plus qu’une épicerie : c’est un lieu de mémoire, témoin de l’histoire, des traditions et du savoir-faire de la communauté chinoise à La Réunion.

Au fil de la visite, découvrez l’histoire de la famille Kwan-Lam, l’évolution de la boutique et les souvenirs transmis de génération en génération.

Une visite authentique pour remonter le temps et découvrir un patrimoine encore bien vivant dans l’Est de l’île.

Venez pousser la porte de cette boutique emblématique et découvrir son histoire à travers le récit du propriétaire des lieux !

Boutik chinois de Sainte-Anne 225 route nationale 2, Sainte-Anne Saint-Benoît 97437 La Réunion La Réunion Epicerie Kwan Lam / Le Petit-Saint-Pierre Parking à proximité

Saviez-vous qu’une célèbre “boutik chinois” existe encore à La Réunion ?

© Alex Ctn Photography