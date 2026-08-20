Les chemins du patrimoine à Saint-Benoît, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît

Informations pratiques

Les chemins du patrimoine à Saint-Benoît 19 et 20 septembre Esplanade du front de mer La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les Chemins du patrimoine invitent à découvrir Saint-Benoît autrement. Guidés par des passionnés, des artistes, des conteurs et des spécialistes du territoire, ces parcours révèlent les patrimoines naturels, culturels, religieux et industriels qui façonnent l’identité de l’Est de La Réunion.

Au programme : découverte du Temple Morange et de ses divinités, exploration des vestiges de l’ancienne usine sucrière, immersion à l’îlet Bethléem, balades au bassin Sainte-Thérèse et au sentier des Ravenales, initiation à la pêche aux bichiques, visite de la Distillerie Rivière du Mât, jeu de piste immersif autour des métiers lontan, balade en calèche dans le centre historique, visites commentées des expositions de Rouge Ruelle et parcours patrimoniaux contés avec Sergio Grondin et les guides du territoire.

Chaque visite est une invitation à rencontrer celles et ceux qui transmettent les histoires, les paysages, les traditions et les savoir-faire qui font la richesse de Saint-Benoît.

Une programmation proposée dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, où la découverte du territoire devient une expérience vivante mêlant patrimoine, nature, mémoire, création et rencontres.

contact.rougeruelle.com / culture@ville-saintbenoit.re

Direction de la Culture : 0262 50 77 08

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 50 77 08 »}] [{« link »: « mailto:culture@ville-saintbenoit.re »}]

À pied, en calèche, au fil de l’eau ou à travers des expériences immersives, Les Chemins du patrimoine invitent à découvrir Saint-Benoît autrement.

©la vitrine