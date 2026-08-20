Exposition MIKOKO – Archipels des mémoires, Médiathèque Antoine Louis Roussin, Saint-Benoît

Informations pratiques

Exposition MIKOKO – Archipels des mémoires 18 et 19 septembre Médiathèque Antoine Louis Roussin La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, la médiathèque Antoine-Louis Roussin accueille une sélection d’oeuvres de l’Arthothèque de La Réunion qui donne vit à l’exposition « MIKOKO – Archipels des mémoires ».

Mikoko, qui signifie « mangrove » en swahili, évoque cet espace de transition entre terre et mer, symbole des circulations, des métissages et des mémoires de l’océan Indien. À travers les regards de Jonny Chaduli, Thierry Fontaine et du réalisateur Alexandre Boutié, l’exposition explore les identités insulaires, les migrations, les paysages en mutation et les liens qui unissent les îles de la région. Les œuvres invitent à considérer La Réunion comme un territoire ouvert sur son environnement indianocéanique, où se croisent récits, cultures et patrimoines.

Cette exposition est présentée dans le cadre du festival Rouge Ruelle, organisé par la Ville de Saint-Benoît et l’association La Vitrine, qui a pour thème cette année les eaux, rivières et bassins. Elle célèbre le bicentenaire de la photographie en révélant la puissance de l’image photographique comme témoin des mémoires, des paysages et des patrimoines de l’océan Indien.

Inauguration de l’exposition le vendredi 18 septembre 2026.

Médiathèque Antoine Louis Roussin 18 Rue Montfleury, SAINT-BENOIT, 97470, La Réunion Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion +262 262 50 88 20

La médiathèque Antoine-Louis Roussin accueille une sélection d’œuvres de l’Artothèque de La Réunion qui donne vit à « MIKOKO – Archipels des mémoires ».

© Jonny Chadulli