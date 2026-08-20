Festival Rouge Ruelle, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît

Informations pratiques

Festival Rouge Ruelle Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade du front de mer La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le festival Rouge Ruelle revient pour les Journées Européennes du Patrimoine, avec une 3ème édition placée sous le signe des eaux vives, symbole de la capitale de l’Est !

L’événement, organisé en partenariat avec la Ville de Saint-Benoît et l’association La Vitrine, comprend une multitute d’animations en lien avec le patrimoine bénédictin, le patrimoine bâti, la photographie ou encore l’eau : visites, ateliers, expositions, projections en plein air, marché d’art et du patrimoine, restauration traditionnelle et revisitée, lectures, kayak ou encore pool party !

Programme de la journée du 19 septembre sur l’esplanade du front de mer :

Ateliers savoir-faire de 10h à 18h : initiation à la vannerie (tressage en vacoa avec Bertèl Péi, Est en mouvement, Alice Michou), démonstration de la taille de pierre avec Emmanuel Banor, création de mini-kayamb avec M’Rgence Océan Indien, découverte de l’art de peintre en lettres avec BandGraphik ;

initiation à la vannerie (tressage en vacoa avec Bertèl Péi, Est en mouvement, Alice Michou), démonstration de la taille de pierre avec Emmanuel Banor, création de mini-kayamb avec M’Rgence Océan Indien, découverte de l’art de peintre en lettres avec BandGraphik ; Projections en plein air sur transat à 13h30 et 18h30 des films Bassin Bleu et Îlet Coco de Didier Grondin et Christian Thoulon, de véritables hommages aux paysages et aux eaux vives de Saint-Benoît ;

des films Bassin Bleu et Îlet Coco de Didier Grondin et Christian Thoulon, de véritables hommages aux paysages et aux eaux vives de Saint-Benoît ; Animations

Marché d’art et du patrimoine de 10h à 20h avec des créateurs et des artisans de tous horizons pour marier le traditionnel au contemporain ;

avec des créateurs et des artisans de tous horizons pour marier le traditionnel au contemporain ; Salon rouge de 10h à 18h : espace de lecture cosy regorgeant de livres sélectionnés par nos médiathèques pour les petits et les grands. Profitez d’un coin aménagé pour lire un conte, feuilleter un bel ouvrage sur le patrimoine réunionnais, faire une pause…

: espace de lecture cosy regorgeant de livres sélectionnés par nos médiathèques pour les petits et les grands. Profitez d’un coin aménagé pour lire un conte, feuilleter un bel ouvrage sur le patrimoine réunionnais, faire une pause… Animations immersives de 10h à 18h : balade en calèche du front de mer au centre-ville historique avec un guide, jeu de piste autour des métiers lontan avec des comédiens costumés, kayak sur les berges de la rivières des Marsouins…

: balade en calèche du front de mer au centre-ville historique avec un guide, jeu de piste autour des métiers lontan avec des comédiens costumés, kayak sur les berges de la rivières des Marsouins… Espace de restauration de 10h à 20h avec des délices divers et variés pour se régaler à toute heure de la journée…

… et plein d’autres surprises à découvrir sur place !

Un rendez-vous culturel unique où le patrimoine se mêle à la création contemporaine et aux savoir-faire vivantx de nos traditions.

Programme complet à retrouver sur le site et les réseaux de la Ville de Saint-Benoît et de Rouge Ruelle

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Le festival Rouge Ruelle revient pour les Journées Européennes du Patrimoine, avec une 3ème édition placée sous le signe des eaux vives, symbole de la capitale de l’Est !

© Studio Bagarre – Victor Erapa