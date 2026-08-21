Visite de la distillerie de Beaufonds et de sa cheminée historique, Distillerie Rivière du Mât, Saint-Benoît

Informations pratiques

Visite de la distillerie de Beaufonds et de sa cheminée historique 18 et 19 septembre Distillerie Rivière du Mât La Réunion

Sur inscription, groupe de 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T08:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, poussez les portes du site historique de l’usine de Beaufonds et découvrez son évolution entre tradition et industrialisation.

L’une des plus anciennes et plus grandes distilleries réunionnaises encore en activité depuis 1886. Venez découvrir la distillerie pionnière en développement durable et le secret des Grands Rhums de La Réunion. Vous aurez également l’occasion de voir la fameuse Cheminée de Beaufonds, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques à La Réunion, qui incarne le vestige de l’usine de la fin du XIXème siècle.

Des travaux sont en cours à la Distillerie pour vous offrir prochainement un magnifique espace muséal. Veuillez nous excuser pour le léger désagrément. Ces travaux n’impactent pas le circuit de visite de la Distillerie.

Arriver 15 minutes avant votre créneau. Chaussures fermées obligatoires et tenue confortable conseillée.

Vendredi 18 septembre 2026 : tarif réduit à 5 €/visite + dégustation – dans le cadre de l’événement national « L’apépritif du patrimoine » qui met en valeur l’art de vivre français autour de l’apéritif

Samedi 19 septembre 2026 :visites gratuites + dégustation

Distillerie Rivière du Mât chemin de Beaufonds Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion +262 262 52 15 11 https://www.rivieredumat.com/visiter/ [{« type »: « phone », « value »: « 0262.52.15.11 »}] L’une des plus anciennes et plus grandes distilleries réunionnaises encore en activité depuis 1886. Venez découvrir la distillerie pionnière en développement durable et le secret des Grands Rhums de La Réunion. Vous aurez également l’occasion de voir la fameuse Cheminée de Beaufonds, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques à La Réunion, qui incarne le vestige de l’usine de la fin du XIXème siècle. Passez par le rond-point de Beaufonds, direction chemin Manioc. Arriver 15 minutes avant votre créneau.

Chaussures fermées obligatoires et tenue confortable conseillée.

La cheminée de Beaufonds est la cheminée d’une ancienne usine sucrière. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis le 27 juin 2002, ainsi que son terrain d’assiette.

Ville de Saint-Benoit