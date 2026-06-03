Arth Mael théâtre NIKIs Ploërmel
jeudi 26 novembre 2026 · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Arth Mael théâtre NIKIs
Lieu dévoilé ultérieurement Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
Niki de Saint Phalle était mouvante et protéiforme. À la fois étendard de la joie, et à la fois en lutte contre la dépression et la violence. Chacune de ses réalisations artistiques transformait la femme, pour laisser plus de place à l’artiste. Si bien que pour parler d’elle dans son entièreté, il fallait imaginer une rencontre entre plusieurs versions d’elle-même. Ainsi est née l’idée de NIKIS. NIKIs au pluriel, c’est une histoire de femmes, de plusieurs Nanas à plusieurs âges, à plusieurs époques en quête d’indépendance qui se racontent à travers Niki de Saint Phalle, sa vie, son oeuvre, son
combat, son héritage. Comment leurs paroles, leurs questionnements, leurs luttes font-elles écho ou sont en opposition avec ceux de la vie de l’artiste ? Comment réussir à se réparer, à transformer nos douleurs en joie ? Charlotte Deniel, directrice artistique
Durée 1h. Tout public dès 10 ans
Lieu dévoilé ultérieurement sur arthmael.bzh
Par le Collectif Tranx. Spectacle en cours de création. Sortie au printemps 2027.
Pour la réservation, rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .
Lieu dévoilé ultérieurement Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Mael théâtre NIKIs Ploërmel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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