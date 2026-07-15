Arthur la Nuit Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Arthur la Nuit Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 21:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-21 2027-01-23

Durée 50 minutes

TEXTE VICTOR JESTIN MISE EN SCÈNE JANLOUP BERNARD ET CLARISSE BERNEZ-CAMBOT LABARTA

Une fête sous casque, une centaine de personnes dans le noir. Arthur surgit dans la foule. Forcément une expérience, forcément irrésistible. Enfilez un casque et laissez-vous porter. Arthur la nuit s’invite pour trois rendez-vous en deuxième partie de soirée. Le principe un seul comédien surgit dans la foule et raconte. Arthur, homme ordinaire

devenu danseur extraordinaire, vous livre cinquante ans de nuits en boîte drôle, mélancolique, captivant. Autour de vous, l’univers sonore devient scénographie tubes réinterprétés, ambiances hyperréalistes. Vous déambulez, vibrez, dansez, chacun dans sa bulle, tous ensemble.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Arthur la Nuit Théâtre de l’Union

L’événement Arthur la Nuit Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole