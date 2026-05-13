Articulations, Musée Francisque Mandet, Riom

Articulations Samedi 23 mai, 18h00 Musée Francisque Mandet Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Profitez de ces derniers jours pour découvrir les réalisations lumineuses et l’exposition créée de toutes pièces par les étudiants de l’E.S.D.A.C. (École Supérieure d’Art et de Design) et du Centre de Formation des Apprentis de Clermont-Ferrand.

Musée Francisque Mandet 14 Rue de l’Hotel de Ville, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381853 https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-mandet-1 http://www.facebook.com/MuseeMandet Créé en 1866, le musée Francisque Mandet, du nom de son fondateur, est installé dans deux anciens hôtels particuliers.

Le premier, l’hôtel Dufraisse fut édifié en 1707 suivant l’exemple de l’architecture parisienne et présente des collections de peinture et sculpture du XVIe au XIXe siècle.

En 2011, un nouveau département consacré au Design et aux arts décoratifs contemporains a pris place au rez-de-chaussée de l’aile est du bâtiment.

A l’occasion de cet aménagement, la cour et le porche d’entrée du musée ont retrouvé leurs formes originelles du XVIIIe siècle, mises en valeur par l’œuvre contemporaine de l’artiste Hélène Mugot : “Pas-sage”.

Depuis, d’autres artistes contemporains ont investi le musée Mandet, avec des œuvres inédites et surprenantes, comme le lustre en cristal, en forme de chaise renversée et les quatre appliques de Géraldine Gonzalez, présentées dans le salon d’honneur du musée.

Le second hôtel date des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles. Restauré en 1983, il abrite une riche collection d’objets d’art et d’art décoratif, de l’Antiquité au XVIIIe siècle, offerte par Marie-Joseph et Édouard Richard, généreux donateurs riomois.

Profitez de ces derniers jours pour découvrir les réalisations lumineuses et l’exposition créée de toutes pièces par les étudiants de l’E.S.D.A.C. (École Supérieure d’Art et de Design) et du Centre…

©P.Balaÿ. Musées RLV