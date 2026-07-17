Artisanat par le Collectif Créatif Conflanais, Château du Prieuré – Jardin d’hiver, Conflans-Sainte-Honorine

samedi 19 septembre 2026 · Château du Prieuré - Jardin d'hiver · Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Artisanat par le Collectif Créatif Conflanais 19 et 20 septembre Château du Prieuré – Jardin d’hiver Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvertes des savoirs-faires et rencontre avec les artisans du Collectif Créatif Conflanais.

Château du Prieuré – Jardin d’hiver Place Jules-Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France

Découverte de l’artisanat local

© Collectif Créatif Conflanais