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AGENDA · Draguignan

Artisanat tour, Parking Azémar, Draguignan

mardi 10 novembre 2026 · Parking Azémar · Draguignan

Artisanat tour, Parking Azémar, Draguignan

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Parking Azémar
Adresse
41 Allées d'Azémar, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Artisanat tour Mardi 10 novembre, 09h00 Parking Azémar Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T09:00:00+01:00 – 2026-11-10T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-10T09:00:00+01:00 – 2026-11-10T17:30:00+01:00

Une initiative portée par la Chambre des métiers et de l’artisanat.
Vous êtes intéressé par la création d’une entreprise d’artisanat ou le développement de votre activité ? Le bus de l’Artisanat Tour vient jusqu’à vous !
9h à 17h30 – Allées d’Azémar

Parking Azémar 41 Allées d’Azémar, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Vous êtes intéressé par la création d’une entreprise d’artisanat ou le développement de votre activité ? Le bus de l’Artisanat Tour vient jusqu’à vous !

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