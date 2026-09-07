Artisanat tour, Parking Azémar, Draguignan
mardi 10 novembre 2026 · Parking Azémar · Draguignan
Informations pratiques
Artisanat tour Mardi 10 novembre, 09h00 Parking Azémar Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T09:00:00+01:00 – 2026-11-10T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-10T09:00:00+01:00 – 2026-11-10T17:30:00+01:00
Une initiative portée par la Chambre des métiers et de l’artisanat.
Vous êtes intéressé par la création d’une entreprise d’artisanat ou le développement de votre activité ? Le bus de l’Artisanat Tour vient jusqu’à vous !
9h à 17h30 – Allées d’Azémar
Parking Azémar 41 Allées d’Azémar, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Vous êtes intéressé par la création d’une entreprise d’artisanat ou le développement de votre activité ? Le bus de l’Artisanat Tour vient jusqu’à vous !
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