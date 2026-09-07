Artisanat tour, Parking Azémar, Draguignan

Informations pratiques

Artisanat tour Mardi 10 novembre, 09h00 Parking Azémar Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T09:00:00+01:00 – 2026-11-10T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-10T09:00:00+01:00 – 2026-11-10T17:30:00+01:00

Une initiative portée par la Chambre des métiers et de l’artisanat.

Vous êtes intéressé par la création d’une entreprise d’artisanat ou le développement de votre activité ? Le bus de l’Artisanat Tour vient jusqu’à vous !

9h à 17h30 – Allées d’Azémar

Parking Azémar 41 Allées d’Azémar, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vous êtes intéressé par la création d’une entreprise d’artisanat ou le développement de votre activité ? Le bus de l’Artisanat Tour vient jusqu’à vous !