Artisans : créez votre jumeau numérique IA, Le Cargo Paris, Paris

Artisans : créez votre jumeau numérique IA Mercredi 15 avril, 19h00 Le Cargo Paris Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:00:00+02:00

Vous créez des pièces exceptionnelles à la main. Mais personne ne les voit.

Ce soir, vous repartez avec votre propre vidéo de présentation — un avatar à votre image qui raconte votre métier, présente vos créations, et donne envie de vous contacter. Sans vous filmer. Sans montage. En 2h.

Pourquoi faire cet atelier ? :

Le blocage caméra : Une perte de temps et d’énergie liée à l’appréhension de se filmer ou à la difficulté de délivrer un script sans erreur.

Une perte de temps et d’énergie liée à l’appréhension de se filmer ou à la difficulté de délivrer un script sans erreur. Le manque de temps : Pour être pertinent sur les réseaux, il faut publier souvent, mais c’est très chronophage et nécessite des mises à jour fréquentes.

Pour être pertinent sur les réseaux, il faut publier souvent, mais c’est très chronophage et nécessite des mises à jour fréquentes. L’enfer de la post-production : Des heures gâchées en montage pour un résultat souvent insuffisant.

Des heures gâchées en montage pour un résultat souvent insuffisant. La peur du rejet ou de l’image : Le manque d’ancrage dans sa propre valeur qui freine la prise de parole en public ou en vidéo.

Le manque d’ancrage dans sa propre valeur qui freine la prise de parole en public ou en vidéo. Le brouillard stratégique : Une difficulté à choisir les bons outils dans un environnement technologique intimidant.

Au programme : 120 minutes de prise en main réelle

1. Création de votre avatar : À partir d’une photo, vous construisez votre jumeau numérique sur HeyGen. Sélection de l’apparence, de la voix synthétique et du style de présentation adapté à votre métier d’art.

2. Écriture du script avec l’IA : Technique de rédaction pour que l’IA parle comme vous — votre ton, votre univers, vos mots. On travaille directement sur votre métier, votre pièce phare, votre histoire.

3. Génération et ajustements : Votre première vidéo est générée en live. Vous ajustez la diction de l’avatar, la prononciation des termes spécifiques à votre métier, le rythme.

4. Contenu écrit en parallèle : Pendant que la vidéo génère : l’IA rédige votre fiche produit, votre légende Instagram et votre email client à partir d’une seule photo de votre création.

5. Discipline d’exécution : Mise en place d’un calendrier simple pour intégrer la production vidéo dans votre quotidien d’artisan — sans y passer des heures.

vous repartez avec :

Votre vidéo IA publiable ce soir même

Votre script réutilisable pour toutes vos pièces

Fiche produit + légende Instagram + email client générés par l’IA

Le guide HeyGen métiers d’art (PDF offert)

Un RDV individuel gratuit de 15 min si vous le souhaitez

À qui s’adresse cet atelier ?

Cet atelier est destiné à ceux qui veulent industrialiser leur production de contenu : Joaillier·ère, orfèvre, bijoutier·ère · Céramiste, potier·ère · Couturier·ère, modiste · Maroquinier·ère, sellier·ère · Ébéniste, luthier·ère · Tout créateur·rice de pièces uniques.

Prérequis indispensables ⚠️

Ordinateur portable obligatoire (PC ou Mac) avec son chargeur. L’interface de création ne fonctionne pas sur smartphone.

Aucune connaissance préalable n’est requise. Prévoyez simplement votre ordinateur pour pratiquer sur place.

Pourquoi nous faire confiance ?

Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’IA pour l’édition et en partenariat avec des institutions reconnues comme le CNAM, La French Tech, la BPI, SciencesPo et La Sorbonne, nous vous garantissons une expertise de pointe. Cet événement fait partie du programme officiel HeyGen Community.

Ce que nos participants en disent – + 700 avis 5 étoiles sur Google !

« L’accompagnement était précis et attentionné ! On repart avec des éléments pratiques et c’est très motivant. »

— Erika T., participante (octobre 2025)

« Les prompts pratiques constituent une base de travail que je peux utiliser immédiatement. Une transmission de savoir à forte valeur ajoutée. »

— Eureka, participante (décembre 2025)

« Je passe 3 fois moins de temps à créer mon contenu. En 30 minutes je génère ce qui me prenait une demi-journée. »

— Soann, joaillière, Île-de-France

Votre formateur

Ibrahim Cissé — Fondateur Dudigital, enseignant au CNAM Paris (Bachelor Métiers d’Art), ambassadeur officiel HeyGen, 2 500+ professionnels formés.

Modalités

En présentiel

Atelier gratuit de 2H

Handicap : immeuble accessible aux PMR

Informations utiles

Lieu : 157 boulevard Macdonald 75019 Paris

RER E : Rosa Parks

Le Cargo Paris 157 boulevard Macdonald Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-artisans-realisez-vos-videos-avec-lia-creez-votre-jumeau-numerique-1984323275333?aff=oddtdtcreator »}] Organisateur : Dubusiness / Dudigital – Babelpeople Incubateur

Joailliers, céramistes, couturiers — repartez avec VOTRE vidéo IA de présentation. Atelier pratique. Gratuit. Le Cargo, Paris. création de contenu IA

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