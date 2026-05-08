Artist Talk : Agata Grzybowska / Chacun a droit à sa propre histoire Institut Polonais de Paris Paris
Artist Talk : Agata Grzybowska / Chacun a droit à sa propre histoire Institut Polonais de Paris Paris samedi 6 juin 2026.
Photographie, Exposition, Conférence
20h Artist Talk : Agata Grzybowska
Agata Grzybowska est photographe et correspondante de guerre, connue de ses photographies faites en Syrie, en Egypte et en Ukraine. Elle parcourt le monde pour photographier des individus dans des situations difficiles, souvent dangereuses. Dans son travail, son principe est de se rapprocher des gens et de leurs histoires. Elle se considère comme un intermédiaire qui permet à d’autres voix de se faire entendre. Elle croit fermement que chacun a droit à sa propre histoire. Actuellement, elle travaille en freelance, en collaborant avec entre autres TIME, Telegraph, CNN, Der Spiegel, Associated Press. Récemment, elle a réalisé les photos de tournage de Hamnet, A Real Pain et La Zone d’intérêt.
21h Visite guidée de l’exposition de Chris Niedenthal
La rencontre avec Agata Grzybowska sera suivie d’une visite guidée de l’exposition de Chris Niedenthal, photographe anglo-polonais, l’un des photojournalistes européens les plus estimés, qui s’est fait connaître par des photos documentant les transformations politiques en Pologne et en Europe dans les années 1980 et 1990. Lauréat du prix World Press Photo en 1986. Auteur de nombreuses expositions.
21h-23h Visites libres de l’exposition de Chris Niedenthal
Le photoreportage qui met l’humain au centre. Rencontre et visite guidée.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Institut Polonais de Paris 31 rue Jean Goujon 75008 Paris
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