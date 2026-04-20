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Artiste en herbe pour tous : Mon nuancier de la mer Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Artiste en herbe pour tous : Mon nuancier de la mer Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Musée Blanche Hoschedé-Monet

Adresse : 12 rue du Pont

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vernon

Artiste en herbe pour tous : Mon nuancier de la mer

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

J’observe et m’imprègne des couleurs et multiples nuances de l’eau que m’offrent les peintres impressionnistes français ou américains. Après cette promenade entre Vernon et les plages normandes, je crée mon nuancier à l’aide de ma palette d’aquarelle.

Tarifs : 8,50 € par enfant 10,50 € par adulte

Sur inscription : https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05  musee@vernon27.fr

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English : Artiste en herbe pour tous : Mon nuancier de la mer

L’événement Artiste en herbe pour tous : Mon nuancier de la mer Vernon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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