Artistes en résidence Château de Bonnemare Radepont

Le Château de Bonnemare, joyau du XVIe siècle niché en Normandie, célèbre chaque année l’art pictural en accueillant des artistes internationaux pour une semaine de résidence.

Cette édition 2026, qui se tiendra du 14 au 20 septembre, met en lumière une dizaine de peintres professionnels qui viendront travailler toute la semaine, le château sera ouvert à cette occasion.

Journées du Patrimoine

Les Journées du Patrimoine offriront également aux visiteurs l’occasion de découvrir l’histoire du Château de Bonnemare à travers des visites guidées, permettant de parcourir ses pièces aux décors classés.

Infos Pratiques

• Dates Résidence du 14 au 20 septembre 2026

• Horaires 14h-18h

• Tarifs Journées du Patrimoine 5€ la visite guidée, gratuite pour les moins de 18 ans ; visite libre des

extérieurs

Contact

Email communication.bonnemare@gmail.com

Téléphone 02 32 49 03 73 06 68 27 80 08

Adresse 990 route de Bacqueville, 27380 Radepont .

