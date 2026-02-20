Exposition de sculptures Sentinelles

Radepont Eure

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 18:30:00

2026-07-20

Exposition de sculptures et d’encensoirs de Laurence Panadero

Exposition et visite libre de l’abbaye de 7 à 4 euros

L’encens accompagne l’humanité depuis des millénaires. Il est le souffle qui relie le sol au ciel, la pierre à l’esprit. Dans la continuité de l’installation au monastère de Miami, cette nouvelle collection d’encensoirs à l’Abbaye de Fontaine-Guérard offre une méditation sur notre survie

Gardiens de la Terre. A l’arrière des sculptures, l’encens s’allume et la fumée s’élève. Ce n’est pas un rite, c’est un signal d’alarme. Ces gardiens veillent sur un écosystème fragile; ils nous rappellent que protéger la nature est notre seule prière pour l’avenir.

Rester Humain. Dans le vide de ces structures, l’air circule librement. C’est une invitation à la conscience rester humain, c’est refuser l’indifférence et protéger ce qui nous fait vivre.

L’Abbaye. Ici, entre les murs de Fontaine-Guérard, le temps s’arrête. L’architecture cistercienne, faite de dépouillement et de vérité, devient l’écrin de ces sentinelles. Le dialogue entre la pierre ancienne et la fumée éphémère souligne l’urgence de préserver notre passage sur terre. .

Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67

