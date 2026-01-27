Journées du Patrimoine à l’Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard Radepont
Journées du Patrimoine à l’Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard
D714 Radepont Eure
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
2026-09-19
Journées du Patrimoine , de 10h30 à 18h00 en continu
stages de vannerie (sur réservation) et démonstrations de travail du verre par Stéphanie Leroy (perles au chalumeau) .
D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 fontaine-guerard@orange.FR
