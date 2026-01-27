Journées du Patrimoine à l’Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard

D714 Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine , de 10h30 à 18h00 en continu

stages de vannerie (sur réservation) et démonstrations de travail du verre par Stéphanie Leroy (perles au chalumeau) .

D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 fontaine-guerard@orange.FR

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine à l’Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard

L’événement Journées du Patrimoine à l’Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard Radepont a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Lyons Andelle