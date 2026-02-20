Ciné-concert Belle Epoque

Radepont Eure

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

2026-09-19

Gratuit

Sous la direction du clarinettiste Lester Chio, plongez au coeur de la Belle Epoque dans le Paris du début du 20ème siècle à la découverte de l’exposition universelle, mais aussi du Moulin Rouge, du French Cancan, du cinéma, avec l’ensemble de clarinettes ClariVal.

Buvette à l’entracte au bénéfice de l’abbaye. .

Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 fontaineguerard@orange.fr

English : Ciné-concert Belle Epoque

L’événement Ciné-concert Belle Epoque Radepont a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle