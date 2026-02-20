Ciné-concert Belle Epoque Radepont
Ciné-concert Belle Epoque Radepont samedi 19 septembre 2026.
Ciné-concert Belle Epoque
Radepont Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Gratuit
Sous la direction du clarinettiste Lester Chio, plongez au coeur de la Belle Epoque dans le Paris du début du 20ème siècle à la découverte de l’exposition universelle, mais aussi du Moulin Rouge, du French Cancan, du cinéma, avec l’ensemble de clarinettes ClariVal.
Buvette à l’entracte au bénéfice de l’abbaye. .
Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 fontaineguerard@orange.fr
