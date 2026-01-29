Expositions peintures et sculptures Radepont
Expositions peintures et sculptures Radepont lundi 20 juillet 2026.
Expositions peintures et sculptures
Radepont Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-20
Deux expositions peintures de Sandrine Lefort et Sculptures de Laurence Panadéro, expositions qui seront agrémentées de plusieurs animations et ateliers .
Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67
