Salon des Métiers d’Art et des Créateurs

D714 Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 10:30:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Pour cette 4ème édition, plus de 25 artisans d’art, créateurs d’exception de la région et même d’un peu plus loin, présenteront le fruit de leurs créations dans les différents espaces de l’abbaye bois, cuir, métal, bijoux, objets en liège, en plumes, chapeaux, végétaux éternels, cartonnage, luminaires, mosaïque, sacs à main, sculptures, et bien d’autres choses…

Passionnés, ils transmettront aux visiteurs l’art de leur passion et de leurs techniques.

Petite restauration et buvette.

Salon et visite libre de l’abbaye de 4€ à 7€ .

D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 fontaine-guerard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon des Métiers d’Art et des Créateurs

L’événement Salon des Métiers d’Art et des Créateurs Radepont a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle