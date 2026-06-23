Artistes en scène Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement
Artistes en scène Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement samedi 4 juillet 2026.
Marseille 15e Arrondissement
Artistes en scène
Samedi 4 juillet 2026 de 15h à 18h. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Nous vous proposerons une scène ouverte où chaque artiste pourra présenter une scène de théâtre, un sketch, une chanson ou un tour de magie….
Nous vous proposerons une scène ouverte où chaque artiste pourra présenter une scène de théâtre, un sketch, une chanson ou un tour de magie….
Ces après-midi organisées par Chantal et Ode nous donnent l’occasion de passer d’excellents moments tous ensemble.
2H00 de spectacle avec petit entracte convivial.
La scène est prête, il ne manque plus que vous. .
Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18 theatredelagare13015@gmail.com
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English :
We’ll be offering an open stage where each artist can present a scene, a sketch, a song or a magic trick….
L’événement Artistes en scène Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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