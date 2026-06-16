Ciné plein-air Michael Théâtre de la Sucrière Parc François Billoux Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Ciné plein-air Michael

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 21h30.

Animation avant séance 20h00. Théâtre de la Sucrière Parc François Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Écran sous les étoiles revient au Théâtre de la Sucrière pour une projection gratuite du dernier film sur Michael Jackson, précédée d’animations pour célébrer le King of Pop en plein air !

Dans le cadre de l’opération Écran sous les étoiles , la Mairie des 15ᵉ et 16ᵉ arrondissements et le cinéma l’Alhambra proposent une grande soirée de cinéma en plein air au Théâtre de la Sucrière.



Le public pourra découvrir le dernier film consacré à Michael Jackson lors d’une projection gratuite et familiale, dans une ambiance conviviale et estivale.



Avant la séance, une animation musicale et festive plongera les spectateurs dans l’univers du King of Pop , à travers plusieurs surprises et moments d’ambiance conçus pour petits et grands.



Cette soirée s’inscrit dans une volonté de proposer une programmation culturelle accessible à tous dans les quartiers nord de Marseille, tout en animant les espaces publics par des moments de partage et de convivialité.



Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles .

Théâtre de la Sucrière Parc François Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 85

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English :

%AB %Screen Under the %Stars %BB returns to the Théâtre de la Sucrière for a free screening of the latest film about Michael Jackson, pre%A variety of activities to celebrate the %AB King of Pop %BB under the open sky!

L’événement Ciné plein-air Michael Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille