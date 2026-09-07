Artothèque Expo’Commerces, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saint-Priest
Informations pratiques
Artothèque Expo’Commerces 19 et 20 septembre Médiathèque François Mitterrand Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, en partenariat avec l’Office du Commerce, des oeuvres de la collection de l’Artothèque sont à découvrir dans une vingtaine de commerces de la ville à partie du 19 septembre. Cette année, pour célébrer le Bicentenaire de la Photographie, l’accent est mis sur les oeuvres photographiques. Ateliers, visites guidées et rallye photo complètent la programmation.
Médiathèque François Mitterrand Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 92 21 50 https://www.bm-saint-priest.fr/
Journées européennes du patrimoine
©SUPER-TERRAIN_FNAC2023-0258
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