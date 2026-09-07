Visite guidée du Conservatoire de Musique et de Théâtre, Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest, Saint-Priest
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest · Saint-Priest
Informations pratiques
Visite guidée du Conservatoire de Musique et de Théâtre Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Connaissez-vous l’histoire du Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest ? Ce bâtiment a, entre autres, abrité l’ancienne mairie. Une visite et un parcours d’exposition pour découvrir ses mystères.
Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest Place Bruno Polga 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Village Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 20 03 22 https://conservatoire-saint-priest.fr/ [{« type »: « email », « value »: « conservatoire@mairie-saint-priest.fr »}] En tramway :
Ligne T2 direction Saint-Priest Bel Air, arrêt Esplanade des Arts.
En bus :
Ligne C25 direction Saint-Priest Plaine de Saythe, arrêt Esplanade des arts.
Ligne 62 Mions-Saint-Priest, arrêt Esplanade des arts.
En train : Ligne Lyon Perrache (ou Jean Macé) – Saint André le Gaz, arrêt gare de Saint-Priest.
Connaissez-vous l’histoire du Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest ? Ce bâtiment a, entre autres, abrité l’ancienne mairie. Une visite et un parcours d’exposition pour découvrir ses…
© Ville de Saint-Priest
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