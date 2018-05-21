Art’R et Onze Bouge, toujours 2026 / « The Frame » – Eléctrico 28 Rue Jacquard Paris

[THE FRAME] est une invitation à s’arrêter, a observer, a fixer le regard sur ce qui n’est apparemment pas intéressant. Une occasion de regarder dans les yeux de l’autre. Un espace pour comprendre certaines choses, pour se réjouir des actions inattendues. Un hommage au présent et à la vie quotidienne. UN APPEL À L’IDENTIFICATION, À LA SENSIBILITÉ, À L’EMPATHIE.

Représentations

Le jeudi 21 mai à 18h

Le vendredi 22 mai à 13h et 18h

RDV rue Jacquard, Paris 11e Sur réservation obligatoire sur communication@artr.fr

Depuis le début d’Eléctrico 28, notre travail se concentre sur la vie quotidienne et les coïncidences (supposées) dans l’espace public.

https://www.electrico28.org/ca/

Représentations « The Frame », de la compagnie Eléctrico 28 dans le cadre de la saison printemps d’Art’R et des préludes du festival Onze Bouge, toujours !

gratuit

Sur réservation obligatoire via le mail communication@artr.fr

Public jeunes et adultes.

Rue Jacquard Rue Jacquard 75011 Paris

