Arts du verre Vente d’une création unique Rue de la Paix Sarrebourg
Arts du verre Vente d’une création unique Rue de la Paix Sarrebourg samedi 23 mai 2026.
Sarrebourg
Arts du verre Vente d’une création unique
Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Les apprentis verriers du Lycée professionnel Dominique Labroise présentent une création unique de 50 photophores en verre réalisés à la main, en hommage à l’œuvre de Marc Chagall et Charles Marq. En vente à la boutique du musée au tarif de 20€ pièce.Tout public
.
Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68 musee@mairie-sarrebourg.fr
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English :
Glass apprentices from the Lycée professionnel Dominique Labroise present a unique creation of 50 hand-crafted glass photophores, a tribute to the work of Marc Chagall and Charles Marq. On sale at the museum store for ?20 each.
L’événement Arts du verre Vente d’une création unique Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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