Sarrebourg

Arts du verre Vente d’une création unique

Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Les apprentis verriers du Lycée professionnel Dominique Labroise présentent une création unique de 50 photophores en verre réalisés à la main, en hommage à l’œuvre de Marc Chagall et Charles Marq. En vente à la boutique du musée au tarif de 20€ pièce.Tout public

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Rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68 musee@mairie-sarrebourg.fr

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English :

Glass apprentices from the Lycée professionnel Dominique Labroise present a unique creation of 50 hand-crafted glass photophores, a tribute to the work of Marc Chagall and Charles Marq. On sale at the museum store for ?20 each.

L’événement Arts du verre Vente d’une création unique Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG