Rives-du-Loir-en-Anjou

Arts et jardins

La Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Week-end festif à la Roche-Foulques ! Apéro-concert le samedi soir. Dimanche de 10h à 18h jardins ouverts, déambulation artistique (sculpture, peinture, musique…) et expo photo de l’association photo vidéo du Loir et enluminures à la chapelle St-Julien. .

La Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 00 80 37

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English :

L’événement Arts et jardins Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers