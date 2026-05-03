Arts et jardins Rives-du-Loir-en-Anjou
Arts et jardins Rives-du-Loir-en-Anjou samedi 6 juin 2026.
Rives-du-Loir-en-Anjou
Arts et jardins
La Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Week-end festif à la Roche-Foulques ! Apéro-concert le samedi soir. Dimanche de 10h à 18h jardins ouverts, déambulation artistique (sculpture, peinture, musique…) et expo photo de l’association photo vidéo du Loir et enluminures à la chapelle St-Julien. .
La Roche-Foulques Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 00 80 37
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English :
L’événement Arts et jardins Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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