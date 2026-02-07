Artus le Show XXL au Cinéma Cinéma Olympia Pontarlier

Pontarlier

Artus le Show XXL au Cinéma

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:45:00

fin : 2026-09-24 22:45:00

Date(s) :

2026-09-24

Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir le Show XXL d’Artus Jeudi 24 Septembre à 20h45

Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant.

Tarif Unique 20€ Places disponibles dès à présent .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Artus le Show XXL au Cinéma

L’événement Artus le Show XXL au Cinéma Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS