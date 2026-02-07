Artus le Show XXL au Cinéma Cinéma Olympia Pontarlier
Artus le Show XXL au Cinéma Cinéma Olympia Pontarlier jeudi 24 septembre 2026.
Pontarlier
Artus le Show XXL au Cinéma
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:45:00
fin : 2026-09-24 22:45:00
Date(s) :
2026-09-24
Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir le Show XXL d’Artus Jeudi 24 Septembre à 20h45
Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant.
Tarif Unique 20€ Places disponibles dès à présent .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Artus le Show XXL au Cinéma
L’événement Artus le Show XXL au Cinéma Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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