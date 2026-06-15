Artus Le Show XXL au cinéma 4 Cinémas Theatre Vernon
Artus Le Show XXL au cinéma 4 Cinémas Theatre Vernon jeudi 24 septembre 2026.
Vernon
Artus Le Show XXL au cinéma
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Artus Le Show XXL au cinéma
L’événement Artus Le Show XXL au cinéma Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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