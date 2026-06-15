Artus Le Show XXL au cinéma 4 Cinémas Theatre Vernon

Vernon

Artus Le Show XXL au cinéma

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Artus Le Show XXL au cinéma

L’événement Artus Le Show XXL au cinéma Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération