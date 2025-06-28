ARTUS ONE MAN SHOW – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

ARTUS ONE MAN SHOW – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre samedi 28 mars 2026.

ARTUS ONE MAN SHOW Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Deux événements uniques, une attention inéditeArtus x Baby SittorJamais vu. Jamais fait.Les vendredi 27 et samedi 28 mars 2026, Artus entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe.Face à une tournée sold-out et un engouement sans précédent, Artus repousse encore les limites et propose un format totalement inédit :Une fusion des genres, entre humour, show XXL et expérience live jamais vue auparavant.Deux shows uniques.Un événement historique.Artus suit une seule règle: la sienne! Et ce n’est pas tout..Pour rendre cet événement accessible au plus grand nombre et permettre aux parents de profiter pleinement de leur soirée, Artus s’associe à Baby Sittor, spécialiste de la garde d’enfants, et offre 15€ de réduction les soirs de spectacle.Un moment à vivre ensemble, une expérience à ne pas manquer.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92