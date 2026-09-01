ASESM: Conférence Le catholicisme dans le Boulonnais dans la seconde moitié du XIXe siècle atypique ou non ? Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
ASESM: Conférence Le catholicisme dans le Boulonnais dans la seconde moitié du XIXe siècle atypique ou non ?
23 rue de Baurepaire Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association de Sauvegarde de l’Église Saint-Michel de Boulogne-sur-Mer (ASESM) a le plaisir de vous convier à une conférence unique
à 17h30
Animée par Richard Honvault, historien engagé pour la défense du patrimoine.
Cette conférence vous proposera un éclairage inédit sur une période marquante de notre histoire locale. Entre 1850 et 1900, le Boulonnais a connu un renouveau religieux remarquable retour des processions, revitalisation des communautés, construction d’églises… Une époque qui a durablement transformé notre paysage.
– Découvrir des recherches récentes basées sur des archives méconnues.
– Comprendre l’influence du catholicisme dans le Boulonnais.
– Participer à un apéro partagé convivial après la conférence (chaque participant est invité à apporter sa contribution alimentaire).
• 5€ pour les adhérents de l’ASESM
• 7€ pour les non-adhérents
Fonds collectés Intégralement destinés à la restauration de l’église Saint-Michel et de sa chapelle.
Inscription recommandée
• En ligne HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/association-de-sauvegarde-de-l-eglise-saint-michel-de-boulogne-sur-mer/evenements/le-catholicisme-dans-le-boulonnais-dans-la-seconde-partie-du-19eme-siecle
• Par téléphone Sophie au 06 01 90 23 94
Ensemble, faisons vivre Saint-Michel et notre patrimoine ! .
23 rue de Baurepaire Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 35 35 41 assosaintmichel62@gmail.com
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English :
L’événement ASESM: Conférence Le catholicisme dans le Boulonnais dans la seconde moitié du XIXe siècle atypique ou non ? Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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