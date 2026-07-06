Asian Street Food Festival, 6e édition – 5 et 6 septembre 2026, Paris 12e La grande Pagode Paris

Informations pratiques

Le rendez-vous incontournable des saveurs et des cultures asiatiques fait son grand retour après plus d’un an

Après une édition hivernale organisée les 25 et 26 janvier 2025 au Trinquet Village by Poza, qui a rassemblé plus de 15 000 visiteurs à l’occasion du Nouvel An lunaire, le festival fait son grand retour après plus d’1 an d’attente.

Initialement prévue en septembre 2025, cette édition avait été reportée en raison de l’engagement humanitaire de ses organisateurs. Elle revient aujourd’hui avec une programmation fidèle à sa vocation : faire découvrir la richesse du continent à travers ses cuisines, ses cultures et rencontres.

Pendant deux jours, le festival proposera une véritable parenthèse culturelle et gourmande dans un univers convivial, festif et intergénérationnel, au sein d’un lieu emblématique et bucolique au cœur de Paris.

Au programme

Village asiatique et animations (11h – 20h)

Un Asian Foodcourt réunissant une vingtaine de stands culinaires pour voyager à travers les saveurs du continent asiatique ;

Un Asian Market mettant à l’honneur créateurs, artisans, marques et concepts inspirés de l’Asie ;

Un corner tatouages ;

Des animations participatives tout au long du week-end : blind tests, karaokés, jeux en plein air, ateliers…

Asian Street Food Festival – Sabay Events ; Crédits : Asian Street Food Festival – Sabay Events

Scène South Asia Vibes : l’Asie du Sud à l’honneur (13h – 17h)

Cette année, le festival mettra particulièrement en lumière les cultures d’Asie du Sud à travers une programmation artistique dédiée :

Spectacles de danses et de musiques traditionnelles et contemporaines ;

Démonstrations d’arts martiaux ;

Concerts et showcases d’artistes invités ;

Asian Street Food Festival – Sabay Events ; Crédits : Sabay Events Production

DJ Sets « Asian Vibes » (17h – 20h)

Pour clôturer la journée, laissez-vous surprendre par une sélection musicale mêlant sons modernes venus d’Asie et grands incontournables internationaux (R&B, Hip-Hop, Pop, EDM, Baile Funk…). Une invitation à la découverte de sonorités asiatiques qui vont vous surprendre !

Asian Street Food Festival – Sabay Events ; Crédits : Sabay Events Production

Informations pratiques

Dates : samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026

Horaires : 11h – 20h

Lieu : Grande Pagode de Vincennes, Paris 12ᵉ

Tarif : entrée gratuite sur inscription

Accessibilité : événement accessible aux personnes à mobilité réduite

Site internet : asianstreetfoodfestival.fr

À propos de l’Asian Street Food Festival

Créé en 2022, l’Asian Street Food Festival est devenu l’un des rendez-vous incontournables dédiés aux cultures asiatiques en Île-de-France. Chaque année, il rassemble plusieurs milliers de visiteurs autour d’une ambition commune : célébrer la diversité culturelle, favoriser les rencontres et faire découvrir les multiples richesses du continent asiatique.

Au-delà de la gastronomie, le festival propose une véritable expérience immersive mêlant artisanat, spectacles, animations, associations et initiatives culturelles, dans un esprit de transmission, de convivialité et de vivre-ensemble qui invite chacun à voyager à travers l’Asie sans quitter Paris.

Un événement organisé par Sabay Events Production et l’association Samaki Kohn Khmer.

Le rendez-vous incontournable des cultures et saveurs asiatiques fait son grand retour : l’Asian Street Food Festival revient les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026, de 11h à 20h, à la Grande Pagode de Vincennes (Paris 12ᵉ), pour sa 6ᵉ édition.

Du samedi 05 septembre 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

La grande Pagode 40 Bis Route de Ceinture du Lac Daumesnil 75012 Paris

https://asianstreetfoodfestival.fr contact@asianstreetfoodlovers.com https://facebook.com/asianstreetfoodfestival.fr https://facebook.com/asianstreetfoodfestival.fr



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