Assemblée générale – CPIE Collines normandes, Maison du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre
lundi 6 juillet 2026 · Maison du Paysage · Athis-Val-de-Rouvre
Informations pratiques
Assemblée générale – CPIE Collines normandes Lundi 6 juillet, 18h00 Maison du Paysage Orne
Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T18:00:00+02:00 – 2026-07-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T18:00:00+02:00 – 2026-07-06T20:00:00+02:00
Le CPIE Collines normandes vous convie à son assemblée générale le lundi 6 juillet à 18h. Si la météo le permet, l’Assemblée générale aura lieu en extérieur à la Maison du Paysage, sinon rendez-vous à la Maison de la Rivière.
Maison du Paysage Maison du Paysage, Bréel Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233623465 »}]
Le CPIE Collines normandes vous convie à son assemblée générale le lundi 6 juillet à 18h. vie associative assemblée générale
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