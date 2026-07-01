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Assemblée générale – CPIE Collines normandes, Maison du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

lundi 6 juillet 2026 · Maison du Paysage · Athis-Val-de-Rouvre

Assemblée générale – CPIE Collines normandes, Maison du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Lieu
Maison du Paysage
Adresse
Maison du Paysage, Bréel
Ville
61100 Athis-Val-de-Rouvre
Département
Orne
Tarif
Réservation obligatoire

Assemblée générale – CPIE Collines normandes Lundi 6 juillet, 18h00 Maison du Paysage Orne

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T18:00:00+02:00 – 2026-07-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T18:00:00+02:00 – 2026-07-06T20:00:00+02:00

Le CPIE Collines normandes vous convie à son assemblée générale le lundi 6 juillet à 18h. Si la météo le permet, l’Assemblée générale aura lieu en extérieur à la Maison du Paysage, sinon rendez-vous à la Maison de la Rivière.

Maison du Paysage Maison du Paysage, Bréel Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233623465 »}]
Le CPIE Collines normandes vous convie à son assemblée générale le lundi 6 juillet à 18h. vie associative assemblée générale

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