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Marché de la Carneille Place de la halle Athis-Val de Rouvre

Marché de la Carneille Place de la halle Athis-Val de Rouvre dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Place de la halle

Adresse : La Carneille

Ville : 61100 Athis-Val de Rouvre

Département : Orne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Athis-Val de Rouvre

Marché de la Carneille

Place de la halle La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 13:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Le charmant village de La Carneille renoue avec le passé et retrouve son marché qui avait disparu dans les années 50 ! Il n’y aura sans doute plus de marchands de beurre ou d’œufs installés sous la halle au beurre, mais chaque premier dimanche du mois de mars à décembre, vous aurez le plaisir d’ y rencontrer artisans et producteurs locaux !

Restauration sur place
Jam session à 12 h
Au programme, papotage, joie et bonne humeur.   .

Place de la halle La Carneille Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 10 29 

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English : Marché de la Carneille

L’événement Marché de la Carneille Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-06-05 par Flers agglo

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