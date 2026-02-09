Sortie Tiques et Compagnie SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie Tiques et Compagnie

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Les activités de nature se multipliant, les possibilités de rencontrer cet acarien s’en trouvent décuplées !

Biologie, écologie, dérèglement climatique, idées reçues ou gestes de prévention, venez découvrir les tiques en salle et en bord de Rouvre.

À partir de 10 ans. .

