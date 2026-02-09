Sortie Tiques et Compagnie SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
Sortie Tiques et Compagnie
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
2026-07-05
Les activités de nature se multipliant, les possibilités de rencontrer cet acarien s’en trouvent décuplées !
Biologie, écologie, dérèglement climatique, idées reçues ou gestes de prévention, venez découvrir les tiques en salle et en bord de Rouvre.
À partir de 10 ans. .
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
