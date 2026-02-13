Que de vie dans la prairie !, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Que de vie dans la prairie ! Mardi 7 juillet, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Bottes recommandées. Dès 4 ans.

La prairie est un milieu riche en vie. Équipés de filets à papillons et de boîtes-loupes, partez à la découverte des insectes, des autres petites bêtes et des fleurs qui la peuplent. Dès 4 ans

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

