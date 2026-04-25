Les Rendez-vous de l’été- randonnée le Lembron église Athis-Val de Rouvre

Athis-Val de Rouvre

Les Rendez-vous de l’été- randonnée le Lembron

église Taillebois Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Les Rendez-vous de l’été vous propose une randonnée au cœur de la Suisse Normande à Taillebois.

Parcourez les reliefs accidentés et verdoyants à travers les chemins creux et le long du Lembron. Si la géologie et l’eau ont façonné ce paysage, l’être humain l’a également marqué durablement de son empreinte de par deux activités: l’agriculture et la taille de pierre. Un cadre paysager exceptionnel dans lequel différentes ambiances sont à découvrir à chaque saison.

10 km/ facile .

église Taillebois Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Les Rendez-vous de l’été- randonnée le Lembron

L’événement Les Rendez-vous de l’été- randonnée le Lembron Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo