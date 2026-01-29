Week-end des artistes Le Bourg Athis-Val de Rouvre

Week-end des artistes

Le Bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

C’est dans le cadre pittoresque du village de La Carneille que 80 artistes (peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, graveurs) se répartissent dans plusieurs lieux d’exposition situés tant dans les lieux publics que privés. .

Le Bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 66 31 26 45 atelier.gine@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end des artistes

L’événement Week-end des artistes Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-01-27 par Flers agglo