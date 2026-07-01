AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre
SLOW performance participative dansée et chantée, Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Athis-Val-de-Rouvre
lundi 6 juillet 2026 · Jardin Intérieur à Ciel Ouvert · Athis-Val-de-Rouvre
Informations pratiques
SLOW performance participative dansée et chantée 6 – 8 juillet Jardin Intérieur à Ciel Ouvert Orne
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T11:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:30:00+02:00
Jardin Intérieur à Ciel Ouvert 6 chemin du Lavoir, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 65 70 38 – 06 74 79 68 89 »}]
Célia Gondol, plasticienne et chorégraphe propose à des danseurs amateurs de participer à une (re)création de Slow au cœur du jardin intérieur à ciel ouvert. Sans prérequis
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