« Club lecture – Amis lecteurs », Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

« Club lecture – Amis lecteurs » Vendredi 3 juillet, 16h30 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T16:30:00+02:00 – 2026-07-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T16:30:00+02:00 – 2026-07-03T17:30:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]

Venez partager vos coups de cœur et écouter ceux des autres autour d’un thé-café. Repartez avec un panier d’idées lecture pour animer vos soirées. Animé par Peggy Bidard.