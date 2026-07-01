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AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre

« Club lecture – Amis lecteurs », Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

vendredi 3 juillet 2026 · Médiathèque · Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
Rue Guy Velay, Athis-de-l'Orne
Ville
61430 Athis-Val-de-Rouvre
Département
Orne
Tarif
Gratuit, sur inscription de préférence

« Club lecture – Amis lecteurs » Vendredi 3 juillet, 16h30 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T16:30:00+02:00 – 2026-07-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T16:30:00+02:00 – 2026-07-03T17:30:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Venez partager vos coups de cœur et écouter ceux des autres autour d’un thé-café. Repartez avec un panier d’idées lecture pour animer vos soirées. Animé par Peggy Bidard.

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