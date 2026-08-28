Informations pratiques

Langeac

Assemblée Générale de l’Université pour tous

Centre socio culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Assemblée générale, délivrance cartes abonnés 2026-2027, verre de l’amitié et inscription pour la visite de l’exposition Matisse à Brioude.

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Centre socio culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 80 43 70 langeacuniversitepourtous@gmail.com

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English :

General Assembly, distribution of 2026–2027 membership cards, a toast, and registration for the tour of the Matisse exhibition in Brioude.

L’événement Assemblée Générale de l’Université pour tous Langeac a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier