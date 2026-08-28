Assemblée Générale de l’Université pour tous Langeac
jeudi 1 octobre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Assemblée Générale de l’Université pour tous
Centre socio culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Assemblée générale, délivrance cartes abonnés 2026-2027, verre de l’amitié et inscription pour la visite de l’exposition Matisse à Brioude.
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Centre socio culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 80 43 70 langeacuniversitepourtous@gmail.com
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English :
General Assembly, distribution of 2026–2027 membership cards, a toast, and registration for the tour of the Matisse exhibition in Brioude.
L’événement Assemblée Générale de l’Université pour tous Langeac a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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