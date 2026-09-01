Informations pratiques

Langeac

Vernissage exposition Itinéraire Asiatique

Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Vernissage de l’exposition de Françoise Fournier, Armelle Jollivet et Valérie Bonnier.

Trois artistes de Chilhac découvrent l’Asie à l’automne 2024.

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Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

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English :

Opening reception for the exhibition by Françoise Fournier, Armelle Jollivet, and Valérie Bonnier.

Three artists from Chilhac will explore Asia in the fall of 2024.

L’événement Vernissage exposition Itinéraire Asiatique Langeac a été mis à jour le 2026-08-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier