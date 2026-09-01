Vernissage exposition Itinéraire Asiatique Langeac
samedi 12 septembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Vernissage exposition Itinéraire Asiatique
Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Vernissage de l’exposition de Françoise Fournier, Armelle Jollivet et Valérie Bonnier.
Trois artistes de Chilhac découvrent l’Asie à l’automne 2024.
.
Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening reception for the exhibition by Françoise Fournier, Armelle Jollivet, and Valérie Bonnier.
Three artists from Chilhac will explore Asia in the fall of 2024.
L’événement Vernissage exposition Itinéraire Asiatique Langeac a été mis à jour le 2026-08-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Concert. ERDÖWSKY, un duo qui décoiffe. café librairie grenouille Langeac 12 septembre 2026
- Café Parents Projets Langeac 16 septembre 2026
- Tombé du ciel Langeac 16 septembre 2026
- Soudain Langeac 18 septembre 2026
- café espagnol avec Diego. Langeac 19 septembre 2026