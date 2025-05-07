La Langeadoise Langeac
La Langeadoise Langeac lundi 7 septembre 2026.
Langeac
La Langeadoise
Parc de l’Île d’Amour Langeac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
tarifs préventes selon parcours. +3€ sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 08:30:00
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-07
Venez courir autour de Langeac et découvrir les lieux symboliques
de notre ville, les rives de l’Allier, ou encore Volmadet qui vous offiront de magnifiques points de vue. Les départs seront donnés à partir de 8h30 à l’Île d’Amour.
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Parc de l’Île d’Amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lafouleelangeadoise@orange.fr
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English :
Come and run around Langeac and discover the symbolic places of our town
of our town, the banks of the Allier and Volmadet, which offer magnificent views. Starting times are 8:30 a.m. on the Île d?Amour.
L’événement La Langeadoise Langeac a été mis à jour le 2025-05-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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