Langeac

La Langeadoise

Parc de l’Île d’Amour Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

tarifs préventes selon parcours. +3€ sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 08:30:00

fin : 2026-09-07

Date(s) :

2026-09-07

Venez courir autour de Langeac et découvrir les lieux symboliques

de notre ville, les rives de l’Allier, ou encore Volmadet qui vous offiront de magnifiques points de vue. Les départs seront donnés à partir de 8h30 à l’Île d’Amour.

.

Parc de l’Île d’Amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lafouleelangeadoise@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and run around Langeac and discover the symbolic places of our town

of our town, the banks of the Allier and Volmadet, which offer magnificent views. Starting times are 8:30 a.m. on the Île d?Amour.

L’événement La Langeadoise Langeac a été mis à jour le 2025-05-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier