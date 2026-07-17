Assistez à un spectacle: entre voix lyrique et livres anciens, Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole · Troyes
Informations pratiques
Assistez à un spectacle: entre voix lyrique et livres anciens 19 et 20 septembre Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole Aube
Limitées à 120 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Venez découvrir le spectacle « De l’écrit à la voix-trésors chantés » où livres anciens et voix lyriques se rencontrent pour une déambulation avec le guide conférencier et ténor Grégoire Ichou.
Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole Boulevard Gambetta, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 43 56 20 https://mediatheque-jacques-chirac.fr La Médiathèque de Troyes Champagne Métropole, ouverte en 2002, est implantée au cœur de la cité, dans un bâtiment à l’architecture audacieuse, récompensée par le prix d’architecture contemporaine «l’Équerre d’Argent». Elle mène une politique active de numérisation de ses fonds et propose une large gamme de services en ligne. La médiathèque est un établissement de lecture publique et de valorisation patrimoniale bénéficiant du label « Mémoire du Monde » de l’UNESCO.
Venez découvrir le spectacle « De l’écrit à la voix-trésors chantés » où livres anciens et voix lyriques se rencontrent pour une déambulation avec le guide conférencier et ténor Grégoire Ichou.
© Colin Daugé – TCM
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