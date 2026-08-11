Assistez aux cérémonies commémorant la Libération de Paris Porte d’Orléans Paris

Informations pratiques

Les cérémonies de la commémoration de la libération de Paris sont publiques et peuvent être vues en dehors des zones accessibles sur invitation.

Dimanche 23 août

16 h : Cérémonie à la Cascade du Bois de Boulogne à la mémoire de 35 Jeunes Martyrs de la Résistance massacrés par l’occupant dans la nuit du 16 au 17 août 1944.

Lundi 24 août

17 h 30 : Cérémonie en hommage aux Républicains espagnols de la Colonne Dronne (Jardin des Combattants de la Nueve).

Mardi 25 août

10 h : Cérémonie Place Stalingrad devant l’arbre Libération-Victoire ;

10 h 30 : Cérémonie devant la plaque commémorative du départ des Déportés (gare de l’Est) ;

11 h : Dévoilement de la plaque en mémoire des résistants FTP Compagnie Saint-Just (10 avenue de Laumière) ;

14 h 30 : Cérémonie devant la plaque commémorant la reddition des troupes allemandes de Paris (Place du 18 juin 1940) ;

15 h 30 : Cérémonie militaire en hommage à la 2e D.B. devant la statue du Maréchal Leclerc, Porte d’Orléans ;

17 h 30 : Place de l’Hôtel de Ville-Esplanade de la Libération, prise d’armes et évocation historique ;

Place de l’Hôtel de Ville-Esplanade de la Libération, prise d’armes et évocation historique ; 21 h : Projection du film Diplomatie de Volker Schlöndorff, avec André Dussolier et Niels Arestrup, Place de l’Hôtel de Ville-Esplanade de la Libération.

Infos pratiques Dans le cadre de ces cérémonies, des restrictions de circulation et de stationnement seront en vigueur. Tout est détaillé ici.

Dans le cadre des commémorations des 82 ans de la Libération de Paris du 25 août 1944, assistez à l’ensemble des cérémonies dès le 23 août 2026.

Du dimanche 23 août 2026 au mardi 25 août 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

Porte d’Orléans Porte d’Orléans 75014 Paris



Afficher la carte du lieu Porte d’Orléans et trouvez le meilleur itinéraire

