ASSOCIATION GEOLOGIQUE DE JOUY EN JOSAS PLACE DE LA MARNE Jouy-en-Josas
mercredi 29 juillet 2026 · PLACE DE LA MARNE · Jouy-en-Josas
Informations pratiques
Jouy-en-Josas
ASSOCIATION GEOLOGIQUE DE JOUY EN JOSAS
PLACE DE LA MARNE 23 Allée de la Clairière Jouy-en-Josas Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 18:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-11-28
Ce salon regroupera une quarantaine d’exposants français et étrangers qui présenteront leurs collections de minéraux, fossiles, pierres taillées et bijoux de créateurs. Ce salon s’adresse à tout public, collectionneurs, amateurs et familles.
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PLACE DE LA MARNE 23 Allée de la Clairière Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France +33 6 21 00 54 75 mart.michel4@gmail.com
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English :
This fair will bring together about 40 French and international exhibitors who will showcase their collections of minerals, fossils, cut stones, and designer jewelry. This fair is open to the general public, including collectors, enthusiasts, and families.
L’événement ASSOCIATION GEOLOGIQUE DE JOUY EN JOSAS Jouy-en-Josas a été mis à jour le 2026-07-10 par Conseil Départemental des Yvelines
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