Informations pratiques

Jouy-en-Josas

ASSOCIATION GEOLOGIQUE DE JOUY EN JOSAS

PLACE DE LA MARNE 23 Allée de la Clairière Jouy-en-Josas Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 18:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-11-28

Ce salon regroupera une quarantaine d’exposants français et étrangers qui présenteront leurs collections de minéraux, fossiles, pierres taillées et bijoux de créateurs. Ce salon s’adresse à tout public, collectionneurs, amateurs et familles.

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PLACE DE LA MARNE 23 Allée de la Clairière Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France +33 6 21 00 54 75 mart.michel4@gmail.com

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English :

This fair will bring together about 40 French and international exhibitors who will showcase their collections of minerals, fossils, cut stones, and designer jewelry. This fair is open to the general public, including collectors, enthusiasts, and families.

L’événement ASSOCIATION GEOLOGIQUE DE JOUY EN JOSAS Jouy-en-Josas a été mis à jour le 2026-07-10 par Conseil Départemental des Yvelines