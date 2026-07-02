Conférence « Oberkampf : le parcours d’un homme de convictions », Temple protestant de Jouy-en-Josas, Jouy-en-Josas

Informations pratiques

Conférence « Oberkampf : le parcours d’un homme de convictions » Dimanche 20 septembre, 16h00 Temple protestant de Jouy-en-Josas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les oeuvres d’Oberkampf à Jouy-en-Josas et son implication dans l’implantation d’une communauté protestante

Temple protestant de Jouy-en-Josas 5 rue du temple 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France https://jvvc.epudf.org/ Temple protestant construit en 1865 et rénové en 2026

Conférence « Oberkampf : le parcours d’un homme de convictions »

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