Conférence « Oberkampf : le parcours d’un homme de convictions », Temple protestant de Jouy-en-Josas, Jouy-en-Josas
dimanche 20 septembre 2026 · Temple protestant de Jouy-en-Josas · Jouy-en-Josas
Informations pratiques
Conférence « Oberkampf : le parcours d’un homme de convictions » Dimanche 20 septembre, 16h00 Temple protestant de Jouy-en-Josas Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez les oeuvres d’Oberkampf à Jouy-en-Josas et son implication dans l’implantation d’une communauté protestante
Temple protestant de Jouy-en-Josas 5 rue du temple 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France https://jvvc.epudf.org/ Temple protestant construit en 1865 et rénové en 2026
Conférence « Oberkampf : le parcours d’un homme de convictions »
©
À voir aussi à Jouy-en-Josas (Yvelines)
- HEC Paris Jouy-en-Josas 2 juillet 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 2 juillet 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 2 juillet 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 6 juillet 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 7 juillet 2026