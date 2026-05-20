Association le Tact Le Bourg Lavaudieu

Lavaudieu

Association le Tact

Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

19h30 Déambulation des Marionnettes géantes

20h30 Le Théâtre ambulant Chopalovitch

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Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

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English :

7:30 p.m. The Giant Puppet Parade

8:30 pm The Chopalovitch Travelling Theatre

L’événement Association le Tact Lavaudieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne