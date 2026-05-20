Association le Tact Le Bourg Lavaudieu
Association le Tact Le Bourg Lavaudieu vendredi 26 juin 2026.
Lavaudieu
Association le Tact
Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
19h30 Déambulation des Marionnettes géantes
20h30 Le Théâtre ambulant Chopalovitch
.
Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00
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English :
7:30 p.m. The Giant Puppet Parade
8:30 pm The Chopalovitch Travelling Theatre
L’événement Association le Tact Lavaudieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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