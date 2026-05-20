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Association le Tact Le Bourg Lavaudieu

Association le Tact Le Bourg Lavaudieu vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Cloître de Lavaudieu

Ville : 43100 Lavaudieu

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lavaudieu

Association le Tact

Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

19h30 Déambulation des Marionnettes géantes
20h30 Le Théâtre ambulant Chopalovitch
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Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00 

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English :

7:30 p.m. The Giant Puppet Parade
8:30 pm The Chopalovitch Travelling Theatre

L’événement Association le Tact Lavaudieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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