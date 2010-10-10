Tripotes -Swing Jazz Le Bourg Lavaudieu

Lavaudieu

Tripotes -Swing Jazz

Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Depuis 20 ans, le groupe Tripotes-Swing partage sa passion de la musique avec son public.

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Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

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English :

For 20 years, Tripotes-Swing has been sharing its passion for music with its audience.

L’événement Tripotes -Swing Jazz Lavaudieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne