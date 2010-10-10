Tripotes -Swing Jazz Le Bourg Lavaudieu
Tripotes -Swing Jazz Le Bourg Lavaudieu samedi 18 juillet 2026.
Lavaudieu
Tripotes -Swing Jazz
Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Depuis 20 ans, le groupe Tripotes-Swing partage sa passion de la musique avec son public.
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Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00
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English :
For 20 years, Tripotes-Swing has been sharing its passion for music with its audience.
L’événement Tripotes -Swing Jazz Lavaudieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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