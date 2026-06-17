En Grandes Pompes Les Aubes Sauvages Lavaudieu vendredi 24 juillet 2026.

Lavaudieu

En Grandes Pompes Les Aubes Sauvages

Cloître Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une célébration joyeuse, collective et cathartique sur la mort .

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Cloître Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

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English :

A joyful, communal, and cathartic celebration of death.

L’événement En Grandes Pompes Les Aubes Sauvages Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne